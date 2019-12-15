Çukur 3. sezon 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Koçovalılar’a beklenmedik yardım!

Çukur 80. bölüm 2. fragmanı SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. İşte Çukur yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Haftalar ilerledikçe Çukur dizisinde heyecan da artıyor. Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur 80. yeni bölüm fragmanında; Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek. İşte Çukur fragmanı…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





ÇUKUR 3. SEZON 12. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un 80. Bölümünde; Çukur'da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç'ı kimse tutamayacak. Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşır. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması heyecan yarattı.

Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtır. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatır.