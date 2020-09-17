Çukur 4. sezon 3. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Çukur dizisinin 4. sezon 3. bölüm (96. bölüm) 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Karaca ve Azer'in düğününün olduğu tanıtımda Sultan, Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söylerek Karaca'yı şoke ediyor. Duyduğu bu acı gerçek karşısında Karaca'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İşte Çukur 4. sezon 3. bölüm 3. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ÇUKUR 4. SEZON 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ!







SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur'un 4. Sezon 2. Bölümünde (95. Bölümünde); Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar'ı bekleyen tek kötü haber bu olmayacak. Bütün aile önce Cumali'nin Yamaç'ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali’nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak.

Yamaç'ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık'la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak.

Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur'da yeni bir devir açtığını ilan edecek. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer'le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar.

Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.