Çukur 4. sezon 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Çukur dizisinin yeni bölümü öncesi bir fragman daha geldi. Yeni sezona bomba gibi başlayan ve hızla devam eden dizinin 4. sezon 4. bölüm 2. fragmanında, Cengiz Erdenet'in Yamaç Koçovalı'ya tüfek doğrultarak "Bundan böyle sadece aileni değil artık beni de koruyorsun" diyerek tehdit ettiği sahne dikkat çekiyor. İşte Çukur 4. sezon 4. yeni bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR 4. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 4. SEZON 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek.

Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girecek. Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak.

Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç’ın yokluğunda Çukur’da taşlar yerinden oynayacak.

Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.