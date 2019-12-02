Çukur 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur, İstanbul’un altını üstüne getirecek!

Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı Çukur’un son bölümünde; Yamaç, Efsun’un hamlesiyle Azer’i elinden kaçırır, ancak peşini bırakmaya niyeti yoktur. Hem Nehir hem de Efsun Yamaç’a karşı duygu besler ancak Yamaç her ikisinden de kaçmaktadır. İşte Çukur 77. son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 78. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMAN





ÇUKUR 77. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arar.

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışır. Nehir ile Yamaç'ın yakınlaştığını gören Efsun çileden çıkar.

Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu, babasının katiline bir adım daha yaklaşır.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçer karşılarında sürpriz bir isim bulur.