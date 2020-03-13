Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arık Böke Erdenet, Koçovalı’lar için geliyor

Çukur yeni bölüm fragmanı Show TV ekranlarında yayınlandı. Çukur 3.sezon 25.bölüm fragmanında; büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Cukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Çukur yeni bölüm fragmanı yayında. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında; Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ÇUKUR 91. BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.