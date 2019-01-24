Çukur 50. yeni bölüm fragmanı: Yamaç’ı vuran ailenden biri mi?

Çukur 50. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yeni bölümden ön izleme yayınlayan dizinin yeni fragmanında; Yamaç kendine geliyor. Sultan Ana oğlunun kendisine gelmesi ile birlikte büyük bir sevinç yaşıyor ama bu sevinci İdris'in yanındaki kadını görmesi ile birlikte yarım kalıyor. Çukur yeni bölüm fragmanında; Selim kardeşinin kendisine gelmesiyle birlikte bunu yapanın kim olduğunu soruyor. Yamaç bunu yapanın tanıdık bir yüz, kardeş yüzü olduğunu söylüyor. İşte Çukur dizisi 50. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 50. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 49. BÖLÜM ÖZETİ…

Yamaç, vurulduktan sonra son bir çabayla kendisini toparlamaya çalışır ama ayağa kalmaya çalışırken yuvarlanarak dere yatağına yuvarlanır. Bu sırada Selim Yamaç’ı bulmaya çalışmaktadır. Ormanlık alanda Yamaç’ın arabasını farkeder. Arabasından iner ve Yamaç’a seslenir. Yamaç Selim’in sesini duymuştur ancak sesi cılız çıkar. Yerde kan izlerini farkeder. Can havliyle dere yatağına doğru koşar. Yerde kardeşini görür. Yamaç bilinçsiz bir şekilde yerde yatmaktadır. Selim çılgınca Yamaç’ın adını haykırır.

“YAMAÇ’IMI VURMUŞLAR”

Selim, Yamaç’ı sırtlayarak arabaya taşır. Taşırken de ondan dayanmasını ister. Aynı anda Cumali ve Vartolu mezarlıkta kozlarını paylaşmaktadır. Bıçaklar çekilmiş şekilde kavga etmektedirler. Tam o sırada İdris Koçovalı yanlarına gelir. Onlara “Kavganız bittiyse gidin kardeşinizin yanında durun. Yamaç’ımı vurmuşlar” der. Vartolu elini yerde yatan Cumali’ye uzatır ve onu yerden kaldırır. İkisi birden Yamaç’ın yanına hastaneye giderler.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

CUMALİ SULTAN’A SÖZ VERİYOR

Hastanede Sultan Ana, bir başka hasta yakını ile konuşmaktadır. Sultan’ın Yamaç ile ilgili anlattıklarına Sena kulak misfiri olur. Yamaç ile ilgii pişmanlık sözleri üzerine gözyaşı döken Sultan’ı teselli etmeye çalışır. Bu sırada Cumali ve Vartolu hastaneye gelmiştir. Cumali’yi görünce onun yanına koşar ve boynuna sarılır. Cumali annesinin gözyaşlarına dayanamaz ve ona Yamaç’ı kimin vurduğunu bulacağını ve onun intikamını alacağı sözünü verir.

CUMALİ SELİM’DEN HESAP SORUYOR

Kemal ve Metin hastaneye gelir. Kemal Sena’yı görünce Yamaç’ın nasıl olduğunu sorar. Sena bilmediğini söyleyince bu kez Kemal Yamaç’ı kimin bulduğunu sorar. Sena yerde perişan halde oturan Selim’i gösterir. Sabah mezarlıkta İdris’in yanına gelen Metin’e “Kötü bir haber vermeye gelmedin değil mi” der. Bu sırada Cumali Selim’in yanına giderek Yamaç’ın nerye gittiğini nerden bildiğini sorar. Selim’in anlattıklarına inanmaz ve aynı soruyu tekrar sorar. Selim çileden çıkar.

VARTOLU’DAN CUMALİ’YE TEKLİF

Vartolu, Cumali’ye Selim ile birlikte Mahsun ve Çetonun peşine düşeceklerini onun da Emmi ile birlikte mahalleye gitmelerini teklif eder. Cumali razı gelmese de Emmi Vartolu’nun doğru söylediğini söyler.