Çukur’da dikkat çeken değişiklikler
Başarılı oyuncu Nejat İşler’in Çukur macerası sadece 7 bölüm sürdü. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümle Çukur dizisine veda etmeye hazırlanan oyuncunun yerine diziye dahil olacak yeni isimse Barış Arduç olacak.
Uzun bir süredir yeni bir projede izleme fırsatı bulmadığımız Arduç, ‘Çukur' dizisine 3. sezonda dahil olarak aynı zamanda risk de alacak. Nejat İşler’in kısa süren macerasının ardından diziye dahil olacak olan Barış Arduç, “Sadece Sen”, “Deliha” ve “Mutluluk Zamanı” gibi filmlerde rol almıştı. Dizide ‘Koçovalılar'ın düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi' olarak yer alacak.