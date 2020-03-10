Çukur’da dikkat çeken değişiklikler

Özel hayatında yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve kendisini İstanbul'dan uzaklaştırarak adeta inzivaya çekilen Nejat İşler, Çukur dizisiyle bir anlaşma yapmış ve televizyon izleyicisinin karşısına çıkmıştı. İşler'in kısa süren Çukur macerası sonrasında yerini Barış Arduç'a bırakıyor...

Başarılı oyuncu Nejat İşler’in Çukur macerası sadece 7 bölüm sürdü. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümle Çukur dizisine veda etmeye hazırlanan oyuncunun yerine diziye dahil olacak yeni isimse Barış Arduç olacak.

Uzun bir süredir yeni bir projede izleme fırsatı bulmadığımız Arduç, ‘Çukur' dizisine 3. sezonda dahil olarak aynı zamanda risk de alacak. Nejat İşler’in kısa süren macerasının ardından diziye dahil olacak olan Barış Arduç, “Sadece Sen”, “Deliha” ve “Mutluluk Zamanı” gibi filmlerde rol almıştı. Dizide ‘Koçovalılar'ın düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi' olarak yer alacak.