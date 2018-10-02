Geride bıraktığımız gün gerçekleşen Hande Soral ve Hakan Baş'ın düğününe ünlü akını oldu.

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Yaklaşık 500 kişilik bir davetli grubu önünde yemin ederek dünya evine giren Hande Soral’ı bu özel gecesinde yeni dahil olduğu Çukur dizisinden ekip arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Gece boyunca eğlenen Çukur dizisi oyuncuları yaptıkları dansları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Aras Bulut İynemli geçtiğimiz akşam gerçekleşen Hande Soral ve Hakan Baş düğününde kurtlarını dökerken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Dans videosu, sosyal medyada ‘Cumali, Aliço ve Yamaç’tan Çukur dansı’ notuyla paylaşıldı.