Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında?

Damla Ersubaşı şu sıralar gündemden düşmüyor. Ersubaşı, önce verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Daha sonra, eşinden şiddet gördüğünü itiraf ederek tekrar herkesin konuştuğu bir isim haline geldi. İşte yaptığı açıklamalarla ve boşanmasıyla merak konusu olan Damla Ersubaşı'nın hayatı...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. “Her Halimle Sev Beni” dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Keser ile evliliği geçtiğiniz günlerde noktalan Ersubaşı’nın 2 tane kız çocuğu var.