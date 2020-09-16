Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında?

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti
Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. “Her Halimle Sev Beni” dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.
2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Keser ile evliliği geçtiğiniz günlerde noktalan Ersubaşı’nın 2 tane kız çocuğu var.