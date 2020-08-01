Defne Samyeli, ev sahibi ve Cem Yılmaz hakkında açıklamalar yaptı

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, ev sahibiyle kiralarını ödemediği için davalık olmuştu. Samyeli bu olaylar hakkında uzun bir süre sonra ilk kez konuştu. Samyeli ayrıca 'kimseye küskünlüğüm yok' sözleriyle eski sevgilisi Cem Yılmaz'a da göndermede bulundu.

Samyeli, önceki akşam Etiler’deydi. Samyeli, “İyi bayramlar sizlere. Yaz şahane geçiyor. Her şey çok güzel. Konserler başlıyor, o yüzden keyfim çok yerinde. Çalışmak iyi bir şey. Yeni bir diziyle dönüyorum. Televizyonda yeni bir iş olacak. Hem dizi, hem televizyon programı hem de konserler derken bu sene çok çalışacağım gibi gözüküyor” dedi.

Ev sahibiyle kiralarını ödemediği için davalık olan Defne Samyeli konuyla ilgili, “Avukatım takip ediyor. Can sıkıcı bir durum. Yapacak bir şey yok. Hakkımı korumak için bende her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum” açıklamasında bulundu.

Herhangi birine küskünlüğü olup olmadığı yönündeki sorulara Samyeli, “Benim kimseye küskünlüğüm yok. Hayat çok uzun arkadaşlar” sözleriyle yanıt verdi. Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz’a kırgın olduğu iddialarını yalanlamış oldu.