Defne Samyeli sevgilisi Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra…

Samyeli'nin Cem Yılmaz'la yaklaşık bir buçuk yıldır süren ilişkisinin bittiği iddia edilirken, bu ilişki zarfında yakın dostları ve gazetecilerle arasına duvar ören ve telefonlarına bile çıkmayan Samyeli'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı Ağustos ayında sallantıya uğramış ve ikilinin ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Yılmaz, ayrılık iddialarının ortaya atıldığı günün ilerleyen saatlerinde Defne Samyeli ile birlikte görüldüğü bir video çekmiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Çiftin bir buçuk yıl önce başlayan ilişkileri geçtiğimiz gün yine benzer bir ayrılık iddiası ile gündeme geldi. Konuşulanlara göre, yakın çevreleri Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkını bitiren sebebin kıskançlık olduğunu söylerken, bu sürpriz kararın ardından Samyeli'nin ilk işi, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent'teki villadan ayrılmak olmuş. Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor.



YAKINLARININ BİLE TELEFONLARINA ÇIKMAZ OLMUŞTU

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın ayrıldığına dair haberler gündemi meşgul etmeye devam ederken her iki tarafın da sessiz kalması bu defa çıkan haberlerin doğru olduğunu düşündürmeye başladı. Bundan bir buçuk yıl önce başlayan aşklarını doludizgin yaşayan ve sosyal medya hesaplarından bu ilişkilerine dair keyifli aşk pozları paylaşan ikili bu süre zarfında gözlerden uzakta kalmayı tercih etmiş hatta Defne Samyeli işi bir üst boyuta taşıyarak çevresinden uzaklaşmış ve Cem Yılmaz öncesine neredeyse duvar örmüştü. Sadece gazetecilerin değil yakın arkadaşlarının telefonlarına bile çıkmayan ve onları tanımamazlıktan gelen Defne Samyeli’nin bundan sonrası için nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

DEFNE’NİN DUVARLARI YIKILACAK MI?

Cem Yılmaz’la birlikte olmaya başladıktan sonra adeta eski yaşantısına bir sünger çeken ve ilişkisini yakın çevresine, dostlarına ve hatta gazetecilere bir duvar örmek için kullanan Defne’nin, bittiği iddia edilen ilişkisi sonrasında ördüğü duvarı halen yerli yerinde bırakıp bıramayacağı magazin kulislerinde konuşulur oldu. Samyeli’nin vefasızlığından yakınanlar, Cem Yılmaz aşkı boyunca ‘Kaf Dağı’nın zirvesinde herkesten uzakta yaşamayı tercih eden Defne’nin dağın eteklerine ineceğini konuşuyor.