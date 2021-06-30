Defne Samyeli’nin kızı Derin liseyi bitirdi

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet töreninden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

Instagram’da 250 bin takipçisi bulunan Derin Talu’nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Defne Samyeli ise Derin’in paylaşımına kalp ve alkış emojileri ekleyerek, kızını tebrik etti.

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli geçen aylarda kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

* İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.

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