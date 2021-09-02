HAYAT
Hayat Haberleri - Magazin

Defne Samyeli corona virüsüne yakalandı

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayınlanma: 16:40 - 02 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Defne Samyeli corona virüsüne yakalandı

Defne Samyeli, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Test sonucu pozitif çıkan Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok. Hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum” dedi.

Defne Samyeli ayrıca iki gün sonra gerçekleşecek konserinin de ertelendiğini söyledi.

Bu fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı: 90 bin kişi tehdit altında İlginizi Çekebilir Bu fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı: 90 bin kişi tehdit altında Tokyo'da corona dönemi bir ilk yaşandı! İlginizi Çekebilir Tokyo'da corona dönemi bir ilk yaşandı! Coronaya yakalanan Haluk Levent'in konseri ertelendi İlginizi Çekebilir Coronaya yakalanan Haluk Levent'in konseri ertelendi
Bilecik Corona coronavirüs Defne Samyeli İngiltere sosyal medya