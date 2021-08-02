Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

Yangından etkilenen bölgelere yardım için seferber olan popçu Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu.

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Türkiye’yi saran yangınları 6’ncı günde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 119 yangın söndürülürken, 7 yangın devam ediyor.

Bodrum’da Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkiinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken popçu Demet Akalın da yardım için seferber oldu.

“YARIN KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK”

Yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL’lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı.

Popçu, gönderisinde, “Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20-25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha… Yarın kamyonumuz Bodrum’a yola çıkacak…” ifadelerine yer verdi.

MERVE ÖZBEY YANGIN AYAKKABISI GÖNDERDİ

Akalın videosundan sonra kendisine ulaşan yardımlar için tek tek teşekkür paylaşımı yaptı. Şarkıcı Merve Özbey’in yanmaz ayakkabı gönderdiğini söyleyen Akalın “Dev cücem benim” diyerek sevgisini gösterdi.





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