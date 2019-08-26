Demet Akalın, Gülben Ergen’in doğum gününü kutladı

Şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı ve yakın arkadaşı Gülben Ergen'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Gülben Ergen’in pek çok yakın dostu gibi Demet Akalın da onun yeni yaşını kutladı. Birlikte havuz başında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Akalın bu karenin üzerine; “Evlatlarınla daha nice güzel günlere gülüm… Düğünde halay başıyım” yazdı.

GÜLBEN ERGEN EVLENİYOR MU?

Demet Akalın’ın bu paylaşımını görenler şarkıcının Gülben Ergen’in uzun bir süredir devam eden ilişkisine gönderme yaptığını düşündü ve Emre Irmak ile bir süredir Bodrum’da tatil yapan Gülben Ergen’in kısa süre içerisinde nikah masasına oturacağı şeklinde yorumlar yapmaya başladı.