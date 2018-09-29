Demet Akalın, kendisine büyü yapıldığını iddia etti

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Eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından ani bir kararla 6 yıllık evliliğini bitirme kararı alan 46 yaşındaki başarılı şarkıcı Demet Akalın, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Boşanmanın ardından kendini işine ve kızı Hira’ya ayıran Akalın, şu sıralar zor günleri atlatmaya çalışıyor. Akalın, Instagram hesabından takipçileriyle dün akşam canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın sırasında Demet Akalın, evinin yoluna büyü yapıldığını iddia etti.

