Demet Akalın Masterchef yarışmasındaki Kıvanç elenince sevindi

MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Suna’nın elenmesi üzerine sitem eden Demet Akalın, dün akşam yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi.

Yakın arkadaşı Suna elendikten sonra “Kıvanç gitmeden programa dönmeyeceğim” diyen Akalın, artık programı yeniden izlediğini Instagram Story’den yaptığı paylaşımla gösterdi ve “Kıvanç gitti Allah’ıma şükürler olsun. Hiç olmazsa iki bir şey öğrenirim” diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.