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Demet Akalın Masterchef yarışmasındaki Kıvanç elenince sevindi
Demet Akalın Masterchef yarışmasındaki Kıvanç elenince sevindi
Demet Akalın, geçen hafta Masterchef yarışmasında Suna elendikten sonra sitem etmiş ve 'Kıvanç gitmeden programı izlemem' demişti. Dün programdan paylaşım yapan Akalın, Kıvanç'ın elenmesine sevindi...
Magazin 4 Aralık 2019 - 08:01

MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Suna’nın elenmesi üzerine sitem eden Demet Akalın, dün akşam yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi.

Demet akalın MasterChef Türkiye yarışmacıları ile tanışmıştı.

Yakın arkadaşı Suna elendikten sonra “Kıvanç gitmeden programa dönmeyeceğim” diyen Akalın, artık programı yeniden izlediğini Instagram Story’den yaptığı paylaşımla gösterdi ve “Kıvanç gitti Allah’ıma şükürler olsun. Hiç olmazsa iki bir şey öğrenirim” diyerek programı yeniden izlemeye başladığını belirtti.

Akalın, Kıvanç’ın elenmesine çok sevindiğini belirtti.

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