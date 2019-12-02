Demet Akalın mekanda açtırdığı alkol şişelerini eve götürdü!

Şarkıcı Demet Akalın ile çok yakın arkadaş olan model, şarkıcı, oyuncu ve haber sunucusu Esra Balamir, geçtiğimiz gün 41 yaşına basmanın şerefine arkadaşlarıyla birlikte bir kutlama yaptı.

Kutlamaya Demet Akalın başta olmak üzere Selin Ciğerci, Özlem Yıldız, Damla Ersubaşı ve Ayşegül Yıldız gibi ünlü isimler de katıldı. Şarkıcı Demet Akalın Esra Balamir’in doğum günü kutlaması sonrası mekan içerisinde açtırdığı alkol şişelerini aracına koydurdu. Çıkışta görüntülenen Akalın, mekanda açtırdığı bitmemiş alkol şişelerini evine götürmek için aracına koydurdu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ESPRİLİ YORUM

Akalın, bir takipçisinden bu haberle ilgili gelen yoruma tepkisiz kalmadı. Demet Akalın; ‘Ne yapacaktı kardeşim? Evde devam edecek ablam israfa gerek yok’ şeklindeki yoruma; “Evden getirdim eve götürdüm, tas bile benim” şeklinde esprili bir yanıt verdi.