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Demet Akalın ve eşi sosyal izolasyon kurallarına uymadı
Demet Akalın ve eşi sosyal izolasyon kurallarına uymadı
Günlerdir kızı ve eski eşiyle evinde karantinada olan şarkıcı Demet Akalın, 'kendinizi izole edin' kuralını çiğneyerek evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı.
Magazin 6 Nisan 2020 - 10:11

Şarkıcı Demet Akalın, corona virüsün Türkiye’ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt’la kendisini evine kapattı. Günlerdir evde olan ve Instagram hesabından sürekli ‘evde kalın, kendinizi izole edin’ çağrısı yaptı. Ancak Akalın, bu kuralları çiğneyerek tepki çekti.

TEPKİ TOPLADI

Yediği içtiği her şeyi hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın’a tepki yağdı.

MASKE ÖNLEMİ ALMADILAR

Kebabı pişiren ustanın maskeli olduğu, fakat Demet Akalın ve eşinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.

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Son güncelleme: 10:12 - 06.04.2020
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