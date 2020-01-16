Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Akalın’dan “Bir tane Özlem var, başka Özlem tanımam” açıklaması
Demet Akalın’dan “Bir tane Özlem var, başka Özlem tanımam” açıklaması
Popçu Demet Akalın, küs olduğu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in fotoğrafının Selin Ciğerci tarafından beğenilmesi ile ilgili soruya, "Benim hayatımda bir tane Özlem var. O da Özlem Yıldız. Başka Özlem tanımıyorum" diye yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Ocak 2020 - 07:00

Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın geride bıraktığımız gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen ve uzun süre alışverişin keyfini çıkaran Akalın, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı’nda bulunan bir restoranda basın danışmanı ile yemek yedi.

‘HAYATIMDA BİR TANE ÖZLEM VAR’

Alışveriş merkezinden ayrılacağı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, Selin Ciğerci ile küs olup olmadıklarına dair soruları cevapsız bıraktı. “Ciğerci’nin Özlem Ada Şahin’in fotoğrafını beğenip, yorum yapmasını gördünüz mü?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Akalın, “Benim hayatımda bir tane Özlem var oda Özlem Yıldız. Başka Özlem tanımıyorum” dedi.

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Demet Akalın, Haluk Levent paylaşımına tepki gösterdi
Son güncelleme: 07:08 - 16.01.2020