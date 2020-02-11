Demet Akalın’ın koluna Photoshop yaptırdığı iddia edildi

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte hafta sonu Merve Özbey’in düğününe gitti. Nikah şahidi olan Akalın, geceden fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Ne var ki, bol bol beğeni ve yorum alan fotoğraflardan biri sosyal medyanın diline düştü.



Ozan ve Bahar Şer ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram’a koyan Akalın’ın kolu, sosyal medyanın dalga geçmesine neden oldu. Ünlü şarkıcının sol kolunun dirsekten itibaren incelmesi ‘Demet’in belden ve dirsekten aşağısı Photoshop yapıldığı çok belli’ yorumlarına neden oldu.