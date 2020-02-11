Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Akalın’ın koluna Photoshop yaptırdığı iddia edildi
Demet Akalın’ın koluna Photoshop yaptırdığı iddia edildi
Merve Özbey'in düğününe katılan Demet Akalın, sosyal medyaya koyduğu fotoğrafla alay konusu oldu. Akalın'ın sol koluna Photoshop yapayım derken kolun yarını kestiği söylendi...
Magazin 11 Şubat 2020 - 07:43

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte hafta sonu Merve Özbey’in düğününe gitti. Nikah şahidi olan Akalın, geceden fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Ne var ki, bol bol beğeni ve yorum alan fotoğraflardan biri sosyal medyanın diline düştü.

Ozan ve Bahar Şer ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram’a koyan Akalın’ın kolu, sosyal medyanın dalga geçmesine neden oldu. Ünlü şarkıcının sol kolunun dirsekten itibaren incelmesi ‘Demet’in belden ve dirsekten aşağısı Photoshop yapıldığı çok belli’ yorumlarına neden oldu.

İLGİLİ HABERDemet Akalın 'Benim kadar mutlu ol' yazdı, nikahsız yaşadığı hatırlatıldı!
Etiketler