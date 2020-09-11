Demet Akbağ uzun süre sonra bir dizide rol alacak

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Menajerimi Ara' bu hafta da sürpriz bir ismi konuk olarak ağırlayacak. Sahnede ve beyaz perdede başarı toplayan Akbağ, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisiyle ‘Menajerimi Ara'da buluşacak.

BÖLÜMÜN KONUSU

Kıraç'ın (Barış Falay) oyuncusu olarak diziye dahil olan Demet Akbağ'ın, diğer menajerlerin haberi olmadığını bilmeden Kıraç'ın kendisine söylediği bir bilgiyi paylaşmasıyla Kıraç'ın gizli planı su yüzüne çıkar. Böylelikle, Ego Ajans'daki dengeler iyice bozulurken yıllardır beraber omuz omuza çalışan dört menajer kendilerini büyük bir krizin içinde bulur.