Demet Evgar: Karadeniz’i betona boğanlar neredesiniz?

Oyuncu ve şarkıcı Demet Evgar Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası sosyal medya hesabından isyan etti.

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Karadeniz’de sel felaketi yaşanıyor. Sinop’un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; Kastamonu’da da kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceden 17 olarak duyurduğu can kaybı 27 oldu.

Yaşananlara tepkiler ve bölgeye yardımlar sürerken; ünlü isimler de sel felaketine sessiz kalmadı. Pek çok isim, sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki gösterdi, yetkililere seslendi.

“BU EVLERİ DERE YATAKLARININ ÜZERİNE YAPANLAR…”

Son olarak oyuncu Demet Evgar Twitter hesabından “Bu evleri dere yataklarının üzerine yapanlar, Karadeniz’i betona boğanlar neredesiniz?” diyerek isyan etti.

Evgar bir başka paylaşımında ise “Afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne bekliyoruz. Lütfen yardım edin #bozkurt yok oldu. Bir gün sosyal medyaya bakmadım. Seyrettiklerime inanamadım. Başımıza gelen bu kabus bitsin artık” yazdı.

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