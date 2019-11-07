Demet Özdemir: Yakında çekimlere başlıyoruz

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı’nda görüntülenen Özdemir, alışveriş yaptığı mağazadan muhabirleri görerek dışarı çıkarak “Sizleri bekletmeyeyim, alışverişim uzun sürebilir” diyerek alçak gönüllü tavrı ile taktir edildi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, “Çok yakında sete çıkıyoruz, uzun süre yoğun tempoda çalışacağım buralar da beni pek göremeyebilirsiniz. Bugün fırsatını bulmuşken alışverişe çıkıp, eksiklerimi tamamlamak istedim.” dedi. Uzun bir alışveriş turunun ardından yakın arkadaşları ile kahve molası veren Demet Özdemir, geç saatler de alışveriş merkezinden ayrıldı.