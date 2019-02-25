Demet Şener: Bazı kadınlar silah kullanmaz

Yoga eğitmeni olmak için çalışmalarını sürdüren Demet Şener, bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kimi zaman çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Şener, kimi zaman da inceden inceye verdiği mesajlarla dikkat çekiyor. Demet Şener, bu defa hemcinsleri hakkında yaptığı tespitlerle dikkat çekti. İşte Şener’in o satırları:

“Bazı kadınlar makyaj yapmaz, gamzesi vardır… Bazı kadınlar mücevher takmaz, gözleri vardır… Bazı kadınlar söze ihtiyaç duymaz, bakışları vardır… Bazı kadınlar silah kullanmaz (buradaki silah davranış olarak), gülüşleri vardır…iyi haftalar olsun hepimize”