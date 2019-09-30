Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Cenk Küpeli ve ilk evliliğinden olan oğlu Ömer'in ne kadar iyi anlaştığını gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla özellikle yoga konusunda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seren Demet Şener, zaman zaman aile fertleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE TİTRİYOR

Hesabından yaptığı paylaşımlarda İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla olan karelerine büyük bir önem gösteren ve altına düştüğü notlarla bu paylaşımlardan büyük keyif aldığını gözler önüne seren Şener, bu defa yine oğlunun karede olduğu bir fotoğraf paylaştı. 21 Haziran’da dünya evine girdiği eşi Cenk Küpeli ile ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer’in birlikte çekilmiş samimi bir karelerini hesabından kalp emojileri eşliğinde “Aşklarım” notuyla paylaştı.