Demet Şener’e ikinci evlilik pahalıya mâl oldu!

Eski manken Demet Şener, “Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını” ve “aldatıldığını” ileri sürerek 2016 ekiminde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a çekişmeli boşanma davası açmıştı. 19 Ocak 2018’de sonuçlanan davada mahkeme, çiftin boşanmasına karar vermişti. Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay sürpriz bir karar vererek hazırladıkları protokol doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştı.

3 MİLYON TAZMİNAT ALMIŞTI

Boşanma protokolüne göre çiftin iki çocuğunun velayeti Demet Şener’de kalırken İbrahim Kutluay, Demet Şener’e 3 milyon TL tazminat, çocuklarına da aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.

LÜKS VİLLANIN TAPUSUNA OTURUM HAKKI İŞLENMİŞTİ

Ancak protokolde Demet Şener'in röportajlar verdiği, tasarım ve moda dergilerine haber olan Levent'teki 3 katlı lüks villası ile ilgili bir madde de yer alıyordu. İbrahim Kutluay, aile konutu niteliğindeki villanın tapu kaydı üzerine Demet Şener ve çocukları lehine boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere oturma hakkı tanımıştı.

EVLİ OLMAMASI KOŞULU KONMUŞTU

Demet Şener'in evli olmaması koşulu ile oturma süresince çocukları ile villayı kullanacaktı. Ev ile ilgili her türlü masraf da İbrahim Kutluay tarafından karşılanacaktı.

KÜPELİ İLE EVLİLİĞİ OTURUM HAKKINI BİTİRDİ

Ancak Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde evlendi. Demet Şener'in evlenmesi ile lüks villadaki oturma hakkı ortadan kalktı. Cenk Küpeli ile 19 ay süren evliliklerini dün sonlandıran Demet Şener, lüks malikanesindeki oturma hakkını kısa süren evliliği nedeniyle kaybetmiş oldu.