Deniz Akkaya: Çok milliyetçi çok CHP’li olduğunu göstermek…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve zaman zaman da eleştiri oklarına hedef olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir sözü paylaştı ve altına yazdığı satırlarla da göndermede bulundu. İşte Akkaya’nın o satırları:

“Bayram, seyran değil, duyar kasıyor-muş gibi yapmak için değil, çok milliyetçi çok CHP-li olduğunu göstermek için değil (ki ATATÜRK hiçbir siyasi partinin tekelinde değil) Atatürk fotoğrafı paylaşarak taraf seçici olmak için değil… ancak hep kendinden mutsuz, hep emek verenin, emeğinin karşılığında aldığı hakedişe hakaret etmeyi kendine bir üslup seçmiş ve o hakedişe hep başka kulp takarak kendini rahatlatmayı seçmiş, hep kurban psikolojisinde, sadece tüketen kendi ve toplum için sıfır üretim yapan, sosyal medyadaki her mutluluk ve eğlence tablosuna inanıp, onları kıskanıp hasetlenen ama altındaki derinliğe inmeyen herkes için zamanında, zamanın çok ötesinde yine vizyoner yine öngörülü ATAM ne demiş kulak verelim mi…Mutlu pazarlar.”