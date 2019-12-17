Deniz Akkaya: İşte o mayonun ipi, sonra laf çıkmasın

Her ne kadar mankenliği bırakmış olsa da özel isimler için podyuma çıkan Deniz Akkaya, fotoğraf çekimlerine de devam ediyor. Yine bir firmanın çekimleri için objektif karşısına geçen Akkaya, verdiği pozlarla yürek hoplattı.

Hayatının merkezine sporu koyan ve sosyal medya hesabı üzerinden ne kadar yoğun bir tempoda çalıştığını gözler önüne seren Deniz Akkaya, bu defa bir fotoğraf çekiminin mutfağını gözler önüne serdi.

Öncesinde ve çekim sırasında yapılan çalışmaları ve hazırlıkları gözler önüne seren Akkaya, küvette göründüğü sahneleri takipçilerinin beğenisine sundu.

“SONRA LAF ÇIKMASIN”

Küvetin içerisinde objektife poz veren Deniz Akkaya, yaratılan ‘çıplakmış’ havasına rağmen aslında üzerinde mayo olduğunu ısrarla belirtirken Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı notlarda mayonun ipinin göründüğünü belirtmeden geçmedi ve “sonra laf çıkmasın” diye uyardı.



