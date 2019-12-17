Deniz Akkaya: İşte o mayonun ipi, sonra laf çıkmasın
Hayatının merkezine sporu koyan ve sosyal medya hesabı üzerinden ne kadar yoğun bir tempoda çalıştığını gözler önüne seren Deniz Akkaya, bu defa bir fotoğraf çekiminin mutfağını gözler önüne serdi.
Öncesinde ve çekim sırasında yapılan çalışmaları ve hazırlıkları gözler önüne seren Akkaya, küvette göründüğü sahneleri takipçilerinin beğenisine sundu.
“SONRA LAF ÇIKMASIN”
Küvetin içerisinde objektife poz veren Deniz Akkaya, yaratılan ‘çıplakmış’ havasına rağmen aslında üzerinde mayo olduğunu ısrarla belirtirken Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı notlarda mayonun ipinin göründüğünü belirtmeden geçmedi ve “sonra laf çıkmasın” diye uyardı.