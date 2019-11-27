Deniz Akkaya ‘Oyunculuğun Tanrısı’ dedi ortalık karıştı

‘Şahsiyet’ adlı dizide gösterdiği performansla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer’in bu başarısı ülkemize büyük bir gurur yaşatırken, ünlü ünsüz herkes sosyal medya hesabı üzerinden bu gurur verici tabloyu paylaştı. Deniz Akkaya da pek çok ünlü isim gibi Haluk Bilginer paylaşımı yapanlardan oldu. Bilginer ile çekilmiş eski tarihli bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Akkaya altına da: “Ve ve ve bugüne yakışan bir TBT… Eline, kariyerine, sesine, ruhuna ancak bu kadar yakışabilirdi bir oyuncunun! Bu topraklardan… oyunculuğun Tanrısı Haluk Bilginer önünde eğilir ayakta alkışlarız seni” notunu düştü.

TANRI BENZETMESİ TEPKİ ÇEKİNCE…

Deniz Akkaya’nın Haluk Bilginer’in sanatını övmek adına yaptığı ‘Oyunculuğun Tanrısı’ benzetmesi yanlış anlaşılınca başarılı isme çok sayıda tepki mesajı yağdı. Bir süre için bu mesajları görmezden gelen Akkaya sonunda Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve benzetmesi üzerinden eleştirilmesine tepki gösterdi. İşte Deniz Akkaya’nın o paylaşımı: