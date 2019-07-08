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Deniz Baysal 7. Koğuştaki Mucize filmi için “Mine Öğretmen” oldu!
Deniz Baysal 7. Koğuştaki Mucize filmi için “Mine Öğretmen” oldu!
7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncu kadrosuna Aras Bulut İynemli ardından Deniz Baysal da katıldı. Son dönemin sevilen genç oyuncularından Deniz Baysal, çekimleri devam eden 7. Koğuştaki Mucize filmi için öğretmen oldu.
Magazin 8 Temmuz 2019 - 14:52

Yapımcılığını Lanistar Media ve Motion Content Group'un üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı yeni sinema filmi 7. Koğuştaki Mucize'de Deniz Baysal, ‘Öğretmen Mine' rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

FİLM ÇEKİMLERİ BAŞLADI

7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip masum bir babanın adalet arayışını konu alan Kore uyarlaması 7. Koğuştaki Mucize’nin çekimleri geçtiğimiz haftalarda Muğla'da başladı.

BABA VE KIZIN DUYGUSAL HİKAYESİ ANLATILACAK

Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Memo'nun çok sevdiği kızı ‘Ova'nın (Nisa Sofiya Aksongur) öğretmenine hayat veren Deniz Baysal'ın çekimlerden ilk kareleri yayınlandı. Baysal'ı Mine Öğretmen olarak izleyeceğimiz filmde, kendisi Memo ve Ova'nın hayatında önemli bir rol oynayacak.

İzleyenlerin uzun yıllar unutamayacağı duygu yüklü bir baba kız hikayesini konu alan film, sonbaharda gösterime girecek.

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