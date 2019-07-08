Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 yılında doğdu. Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğu ile de dikkat çeken Deniz Baysal kadrosuna katıldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Deniz Baysal, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladı. Ardından birçok başarılı yapımda rol alan Baysal, son olarak başrolünde Aras Bulut İyemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi kadrosunda yer alıyor.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Anne ve babası, o henüz beş yaşındayken ayrılan ve annesiyle yaşayan Baysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü bitirdi. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda görev alan 27 yaşındaki güzel yıldız, ilk ekran deneyimini 2011 yılında başrollerini Bülent İnal ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Bitmeyen Şarkı dizinde konuk oyuncu olarak yaşayan Baysal, ardından Derin Sular adlı dizide Nisan karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat karakteri ile yıldızı iyiden iyi parlamaya başlayan Baysal, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizisinde yer aldı. Baysal, 1.72 metre boyunda ve 55 kilo olan Baysal, Koç burcudur.