Deniz Çakır: Bugünler geçtiğinde…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yazdığı satırlarla kaleminin de ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seren Deniz Çakır, bu defa corona virüsü salgını günlerine dair bir tespitte bulundu. Bu süre zarfında neler yaşadığını anlatan ve duygularını takipçileriyle paylaşan Çakır, yaptığı tespitlerle pek çok kişinin de hislerine tercüman oldu.

İşte Deniz Çakır’ın o satırları:

“Bugünler geçtiğinde, bugünlerde öğrendiklerini unutmamalı insan.. Şu gün, ‘ilk o günlerde farketmiştim…'diyeceğimiz şeyler yaşıyoruz… yazın bu günleri,not alın bi kenara… Sabır, kıymet bilmek, kendini bilmek, vicdan,vebâl, hırs, özlem… türlü duygular lugatınızda farklı anlamlar kazanıyor… Uzak gibi görünsek de birbirimize, hiç olmadığı kadar sık konuşuyoruz seçtiklerimizle… bencil, kendini bilmez, kıymet bilmezleri belki üzülerek fark ediyoruz… Zor günler evet ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tüm insanlık için.. Biz insanoğlu çok hatalar yaptık… bi daha tekrarlamamamız dileği ile.. Umut ve inançla…”