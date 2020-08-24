Deniz Seki: 10 kilo verdim 20 kilo daha vermeyi düşünüyorum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranda sahne alan şarkıcı Deniz Seki “Şu ana kadar 10 kilo verdim, düzenli spor yapıyorum, en az 20 kilo daha vereceğim” dedi. Deniz Seki'nin tatilini geçirdiği teknede ayağının kayıp düştüğü ve sol el bileğini sakatladığı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Mücver isimli Restoran'da sahne alan Türk müziğinin usta ismi Deniz Seki geçtiğimiz günlerde teknede sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarına açıklık getirdi.

BENDE TERS IŞIK KURBANI OLDUM

Fotoğraflarda kendini gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen güzel sanatçı, “Fotoğrafları görünce bu ben değilim dedim kendi kendime, maalesef bende ters ışık kurban oldum” diyerek kameralara boydan görüntü almasını istedi.

20 KİLO DAHA VERECEĞİM

Bugüne kadar düzenli spor yaparak yaklaşık on kilo verdiğini söyleyen Deniz Seki, “Yirmi kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bol bol spor yapıyorum ve yediğime içtiğime dikkat ediyorum, bundan sonra sağlıklı yaşamak benim en büyük isteğim” dedi.

SAHNEYE SOL ELİ SARILI ÇIKTI, TEKNEDE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Deniz Seki'nin tatilin geçirdiği yatta ayağının kayarak yere düştüğü ve sol elini sakatladığı belirtildi. Deniz Seki konserine sol eli bandajlanmış olarak çıkmak zorunda kaldı. Seki, konserine “Sakinim” şarkısıyla başladı. Sahnesinde Tolga Çam imzalı iki farklı elbise giyen Deniz Seki, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Seki, programını “Masal” isimli şarkısı ile sona erdirdi.