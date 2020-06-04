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Deniz Seki takipçilerini lise yıllarına götürdü! İşte liseli Deniz…
Deniz Seki takipçilerini lise yıllarına götürdü! İşte liseli Deniz…
Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü takipçilerini geçmişe götürdü ve liseli halini Instagram hesabından paylaştı.
Magazin 4 Haziran 2020 - 12:10

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının kendisine gönderdiği fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı.

“ÇOK DUYGULANDIM”

Lise arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına “Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz okul zamanlarımızdan… Nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım.

Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin… Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim…” notunu düştü.

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