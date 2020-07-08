Derda Yasir Yenal kimdir? Derda Yasir Yenal nereli, kaç yaşında?

Derda Yasir Yenal, 1991 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1992 yılında yayınlanan Emret Bakanım dizisiyle geçen Derda Yasir Yenal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Derda Yasir Yenal nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kuşlarla Yolculuk isimli dizide Derviş Süleyman karakterine hayat vermiş olan Derda Yasir Yenal hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Derda Yasir Yenal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DERDA YASİR YENAL KİMDİR?

Derda Yasir Yenal, 18 Ocak 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelmiştir. Gürcü asıllıdır. Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Yenal, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezundur.

Küçük yaşlardan itibaren sahnelere çıkan genç oyuncu, sahne organizasyonlarında sunuculuk yapmıştır. 2015 yılında Amerika'da özel oyunculuk ve sunuculuk eğitimleri alan Derda Yasin Yenal, ilk oyunculuk deneyimini ise, 2016 yılında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle gerçekleştirmiştir.

Yenal daha sonra, Söz, Triliçe ve Yüzleşme gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Süleyman karakterine hayat veren Derda Yasir Yenal, evli ve 2 çocuğu vardır.

Derda Yasir Yenal'ın rol aldığı diziler ve filmler:

Kuşlarla Yolculuk (Derviş Süleyman, 2020)

Yüzleşme (Yüzbaşı Gökhan, 2019)

Triliçe (Sinema Filmi), 2018)

Söz (Yasin, 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (Mustafa, 2016)