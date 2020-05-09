Didem Balçın ve Can Aydın nikah masasına oturdu

Oyuncu Didem Balçın ile avukat Can Aydın, yüzlerinde maskelerle dün nikah masasına oturdu.Onların şahitliğini ise İdil ve Mert Fırat yaptı...

Corona virüsü günlerinde hemen herkes sosyal mesafenin önemine değinirken ve düğünler de dahil pek çok etkinlik iptal edilirken, oyuncu Didem Balçın ve avukat sevgilisi Can Aydın, dünya evine girdi.

İki ay önce aile ve yakın dostları arasında gerçekleşen isteme ve nişan töreninin ardından Haziran ayında evlenmeyi planlayan Didem Balçın&Can Aydın çifti yaşanan karantina süreci sebebiyle planladıkları törenden vazgeçerek Balçın'ın ablasının yeni açılan fakat bu süreçte kapalı olan mekanı Rustiqe Mutfak'ta kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.

Didem Balçın'ın nikah şahitliğini yakın arkadaşları İdil Fırat ve Çağatay Öztürk, Can Aydın'ın şahitliğini ise Mert Fırat ve Mehmet Mutlu üstlendi. Çiftin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise bir uygulama üzerinden canlı olarak izledi.