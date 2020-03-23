Didem Soydan ‘En büyük hobim seks’ lafı gündem olunca tepki gösterdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle en yakın arkadaşı Umut Eker ile evden çıkmayan Didem Soydan, 'en büyük hobin nedir' sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Soydan, internet üzerinden yaptığı bir canlı yayında verdiği bu yanıt üzerinden gündem olunca sert bir tepki gösterdi. Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çekip Instagram hesabından paylaşan Soydan, “En büyük hobiniz nedir” sorusuna verdiği cevapla yine gündem oldu.

DİDEM SOYDAN’DAN GERİ ZEKALI ÇIKIŞI

Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının “En büyük hobin ve fobin nedir?” sorularına “Seks yapmak ve yapmamak” diyerek cevap verdi. Soydan’ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek “Hem geri zekalı olmayın hem evde olun” dedi.

Johns Hopkins University