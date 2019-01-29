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Didem Soydan’ın kış dekoltesi
Didem Soydan’ın kış dekoltesi
Model Didem Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.
Magazin 29 Ocak 2019 - 08:04

Son derece yoğun bir tempoda koşturan ve yer aldığı projelerden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken model Didem Soydan, aynı zamanda takipçileriyle yaptığı diyaloglarla da haber olmayı başaran bir isim… Cesur paylaşımlarıyla çarpıcı fiziğini de gözler önüne sermekten geri durmayan Didem Soydan yaptığı son paylaşımla özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

didem-soydanGöğüs dekolteli kıyafetinin üzerine taktığı beresi ve elinde kahvesiyle objektife poz veren Soydan bu karesine çok sayıda beğeni alırken, bir başka sosyal medya platformu üzerinden paylaşımına gelen övgülere ve yorumlara teşekkür etti.

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