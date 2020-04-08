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Didem Uzel Amerika’daki durumdan bahsetti
Didem Uzel Amerika’daki durumdan bahsetti
2012 yılında finansçı Selim Sarı ile evlenen Didem Uzel, evlendikten sonra eşiyle birlikte Amerika'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu karantina günlerini anlattı.
Magazin 8 Nisan 2020 - 08:18

Amerika- Miami’de sakin bir hayat süren aile, uyarılardan sonra eve kapandı. Sadece gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan Didem Uzel, Amerika’daki son durumu takipçileriyle paylaştı.

“İKİ HAFTA SERT GEÇEBİLİRMİŞ”

Market alışverişine giden Uzel, ‘Günler sonra dışarı çıktım markete gidiyorum. Önümüzdeki iki hafta sert geçebilirmiş, evden çıkmayı düşünmüyorum. Sebze ve et alacağım. Marketten içeri giriş sürem 45 dakika kadar sürdü. İçeride 1 saat kadar kaldım. Her şey vardı. Sıranın sebebi içeri çok insan almadıkları için, çünkü sosyal mesafe yapmışlar. Herkes birbirinden uzak ve son derece saygılı. Etraf sessiz.

‘PATATES CİPSİ BİLE ALDIM”

Maskeler ve eldivenler telefon ile konuşmayı bile engelliyor. Neyse 15 gün evden çıkmadan takılabiliriz. Patates cipsi bile aldım. Akşama tekrardan Aşk-ı Memnu izleyeceğim’ ifadelerini kullandı.

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