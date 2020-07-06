Dilan Ay kimdir? Exatlon’dan tanınan Dilan Ay nereli ve kaç yaşında…
İnternet ünlülerini buluşturan Exatlon yarışmasında Dilan Ay da yer alıyor. Sosyal medya platformlarından tanınan Dilan Ay’ın hayatına dair merak edilenler ise şu şekilde…
DİLAN AY KİMDİR?
Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Dilan Ay, aslan Mardinlidir. Yaşamını İstanbul’da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.