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Dilan Çiçek Deniz, hayalindeki karakteri açıkladı
Dilan Çiçek Deniz, hayalindeki karakteri açıkladı
Geçen hafta spor yaparken kolunu sakatlayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kol askısıyla objektiflere poz veren oyuncu hayalindeki dizi karakterini açıkladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Ekim 2019 - 09:35

Son olarak ‘Çukur’ isimli dizide rol alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki hafta spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedelemiş ve bunun üzerine doktora giden oyuncunun kolu askıya alınmıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kolundaki askının bir kaç gün içinde çıkacağını ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ BİR KADIN KARAKTER İSTİYORUM

Yeni projeler için dikkatli seçim yaptığını söyleyen oyuncu Deniz, “Güçlü bir kadın karakter istiyorum ama sadece karaktere bakarak bir projeye giremezsiniz. Senaryonun bütünü de çok önemli senaryonun, kastın, yapımcı ve yönetmenin iyi olması da bunlar kadar önemli” diyerek sözlerini noktaladı.

Son güncelleme: 09:40 - 20.10.2019
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