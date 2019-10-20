Dilan Çiçek Deniz, hayalindeki karakteri açıkladı

Son olarak ‘Çukur’ isimli dizide rol alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki hafta spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedelemiş ve bunun üzerine doktora giden oyuncunun kolu askıya alınmıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kolundaki askının bir kaç gün içinde çıkacağını ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ BİR KADIN KARAKTER İSTİYORUM

Yeni projeler için dikkatli seçim yaptığını söyleyen oyuncu Deniz, “Güçlü bir kadın karakter istiyorum ama sadece karaktere bakarak bir projeye giremezsiniz. Senaryonun bütünü de çok önemli senaryonun, kastın, yapımcı ve yönetmenin iyi olması da bunlar kadar önemli” diyerek sözlerini noktaladı.

