Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Diriliş Ertuğrul 127. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 127. son bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıyor. İlbilge bir kez daha Dragan’ın oyununa geliyor ve intikam ateşi ile Ertuğrul’un peşine düşüyor. Bu sırada Emir Bilge de Kayı Obasını basmaya gidiyor. Ertuğrul, Gündüz ile yoldayken İlbilge ve Alpleri ile bir kez daha çarpışıyor. Ertuğrul İlbilge’yi adaletli olmaya davet ediyor. Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Heyecan yaratan 128. son bölümde başka neler yaşandı?

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Diriliş Ertuğrul dizisi 127.son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde; Gündüz serbest kalıyor, babası onu Nikea'ya götürüyor. Dragos bu bilgiyi alınca İlbilge'ye dolaylı yoldan haber ederek onun intikam ateşini körüklüyor. Ertuğrul'un oğluyla Nikea gittiğini öğrenen Emir Bilge ise Kayı Obasını hedef alıyor. Dragos onu da yalan yanlış bilgilerle doldurmayı ihmal etmiyor. Selcan ile oğlu obaya geliyor. Sağlığı son günlerde çok iyi olmayan Hayme Ana torununa el öptürüyor. Ve İlbilge ile Ertuğrul Alpleri ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 127. son Bölüm izleme linki ve 128. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ…

Ertuğrul, Gündüz'ü düşman elinden kurtarıyor. Gündüz babasından af diliyor. Ağlayarak ‘beni mecbur ettiler beni' diyor. Ertuğrul'un oğlunun bu hali ile yüreği parçalanıyor. Onu suçsuz olduğunu bildiğini söylüyor. Gündüz babasına rızasını almadan ölmekten çok korktuğunu anlatıyor. Ertuğrul oğlunu teselli ediyor ve elini öptürüyor. Ertuğrul oğlunu Nikea'ya yolluyor. Mara, Gündüz'e mektup getiriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

DRAGOS'UN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜYOR

Ertuğrul Dragos'u yakalamaya bir adım daha yaklaşıyor. Ama Dragos'un adamları buna engel oluyor. Haberi alan Dragos onunla tanışmadan önce daha çok kan akması gerektiğini söylüyor. Dragos'un gözünü kan bürüyor, Ertuğrul'u bitirmek için yeminler ediyor. Dragos Ertuğrul ile oğlunun Söğüt'e varmadan öldürülmesini istiyor. Ama onların Nikea'ya gideceğini öğreniyor ve İlbilge'ye haber salıyor. Drago splanını yapıyor. İlbilge'nin onları öldürmesini ve Türkler arasında bir kan davası başlamasını istiyor. Bu sayede Söğüt'ü işgal etmeyi düşünüyor. Ertuğrul'dan aldığı altınlarla bir ordu kurma emri veriyor.

İLBİLGE BİR KEZ DAHA DÜŞMANIN OYUNUNA GELİYOR

İlbilge elleri kelepçeli Ertuğrıl ve Gündüz ile karşılaşıyor. İlbilge onları tehdit ediyor, okunun yaydan çıktığını söylüyor. Ertuğrul, İlbilge'ye adalet dersi veriyor. İlbilge Ertuğrul'un Gündüz'ü Nikea'ya götürdüğünü öğreniyor. Serbest kalan İlbilge intikam ateşi ile yanıyor.

EMİR BİLGE OBAYI BASIYOR

Emir Bilge Ertuğrul'un oğlunu Nikea'ya gittiğini öğreniyor. Hünkarının bu bilgiyi alınca Eertuğrul'un sadece beyliğini değil kellesini de kaybedeceğini söylüyor. Emir Bahattin Kayı Obasını basmaya gidiyor. Ama öncesinde Dragos'u sorguya çekerek Artuk Bey hakkında bilgi alıyor.

SELCAN NEDEN GELDİ?

Selcan ve oğlu obaya geliyor. Onları gören herkes şaşkınlık içinde. Hayme Ana torunu Süleyman'a el öptürüyor, Selcan'ı da hasretle kucaklıyor. Selcan oğullarını soran Hayme Ana'ya cevap veremiyor.

İLBİLGE İLE ERTUĞRUL KARŞI KARŞIYA

Ertuğrul ile Alpleri bir kez daha İlbilge ile Alpleri ile kıran kırana çarpışıyor.