Diriliş Ertuğrul 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk, Hülya Darcan, Cemal Hüna'nın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'a yeni sezonda Burak Özçivit de dahil olacak. Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmış değil. Dizinin takipçileri Diriliş Ertuğrul yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair heyecanı sürüyor. Peki 2. sezon ne zaman başlayacak?

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En çok izlenen dizilerden biri olan Diriliş Ertuğrul yeni sezon için geri sayım başladı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul 2. sezon fragmanını bekliyor. Yeni sezonda Osman Gazi karakteri ile Burak Özçivit de diziye katıldı. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmenliğini Metin Günay, yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Yapım ekibinden henüz yeni sezon tarihine dair bir açıklama gelmedi. Ancak geçen yıl yeni sezon Ekim ayında başlamıştı. Dizinin prodüksiyonu uzun sürdüğü için dizi sezonu olan Eylül ayında başlaması beklenmiyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezonu yayın günü olan Çarşamba geceleri yayınlanması bekleniyor.

Kamuoyu Duyurusu pic.twitter.com/gqYoRV0DAy — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 4 Eylül 2018

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞUNA GEÇİLİYOR

TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da artık Osman Gazi dönemi başlıyor. Dizide, Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’i ise Burak Özçivit canlandıracak. Yeni sezonu merakla beklenen dizide Özçivit, Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Bey’i canlandıracak.