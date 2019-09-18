Geçtiğimiz yıllara damgasını vuran ve fenomen haline gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman büyük bir merakla bekleniyor. Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit oynayacak. Diziseverler merak ediyor: Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

Diriliş Osman dizisi ATV’de yayın hayatına başlayacak. Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’nin hayatını ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatacak olan dizi için hazırlıklar devam ediyor. Dizide Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar olacak. Dizinin çekimleri İstanbul Riva’da yapılıyor. Oyuncular dizi için at binme, kılıç kullanma, ok atma eğitimleri alıyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey’in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak. Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul’da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek.

BURAK ÖZÇİVİT’İN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Burak Özçivit'in ATV'deki Diriliş Osman dizisindeki rolünden bölüm başına 325 bin TL kazanacak.

Dizi için at binme ve kılıç dersi alan Özçivit'in aylık kazancı 1 milyon 300 bin TL olacak.