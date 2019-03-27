Doğa Rutkay takipçilerini geçmişe götürdü

2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünyaevine giren Doğa Rutkay, geçtiğimiz yıl çocukları Piraye ve Rutkay Kerim’i dünyaya getirmişti. Yaptığı paylaşımlarla magazin basınında yer almayı başaran Rutkay, şimdi ise sosyal medya sayfasından çocukluk yıllarına dair bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Rutkay yaptığı paylaşıma ise “Sahneye ilk defa çıktığım sene 1984! Ankara Sanat Tiyatrosu… Başta babam olmak üzere; bana mesleğimi sevdiren tüm abilerime ablalarıma teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarıma sevgiyle” notunu düştü.

