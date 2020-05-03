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Doğa Rutkay’dan eşi Kerimcan Kamal’a anlamlı kutlama…
Doğa Rutkay’dan eşi Kerimcan Kamal’a anlamlı kutlama…
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eşi Kerimcan Kamal'ın doğum gününü son derece anlamlı satırlarla kutladı.
Magazin 3 Mayıs 2020 - 09:05

Uzun bir süredir Güldür Güldür aldı programda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla eşi Kerimcan Kamal’ın yeni yaşını kutladı. Doğa birlikte çekilmiş bir karelerini hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“6 sene evvel nasıl bakıyorsam hala öyle bakıyorum sana, bi baksana kaydırıp fotoğraflarımıza ! Her geçen gün bir kere daha iyi ki varsın diyorum. Ve kalbimi şişirip şişirip, dolu dolu haykırıyorum iyi ki doğdun, seni seviyorum”

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