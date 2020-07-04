Doğa Rutkay’dan kızı Piraye’ye ayna mesajı

Güldür Güldür adlı komedi programının kadrosunda olan ve başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Doğa Rutkay Kamal, kızı Piraye'ye ayna konusunda verdiği öğütleri takipçileriyle paylaştı.

Kerimcan Kamal ile yaptığı evlilikten ikiz çocuk sahibi olan Doğa Rutkay Kamal, Instagram hesabı üzerinden bebekleriyle olan maceralarını takipçilerine aktarıyor.

Onlara dair çok sayıda paylaşıma imza atan Doğa Rutkay son olarak kızı Piraye’ye aynalar konusunda verdiği öğütlerle öne çıktı.

Başarılı oyuncu kızının ayna önündeyken görüldüğü bir karesini paylaştı ve şunları yazdı:

*Evet kızım aynalar güzeldir bize kendimizi gösterir zaman zaman kusurlarımızı hatırlatır çok ciddiye almamak lazım ama yinede çünkü, insan zaten kusurlarıyla güzeldir …

*İnsanlar ne der nasıl görünüyorum diye değil kendi gelişimini kendinde sevdiğin sevmediğin yerlerini iyi tanı diye aynalar var bence , işe olumlu tarafından bakmak lazım

*Zamanı gelince detayları konuşuruz. Kendini sev kendine iyi bak… Seni seviyorum çiçeğim…