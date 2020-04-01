Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın saatinde Survivor yarışma programının olduğu görüldü. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Yayın akışına yer almayan dizinin yerine Survivor yarışma programı yayınlandı. Dizi takipçileri ise 12. yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkındaki son gelişmeler ve son bölüm izleme ekranı…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın saatinde Survivor yarışması yayınlandı. Corona virüsü önlemleri kapsamında dizinin çekimlerine ara verildiği iddia edilse de resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

DOĞDUĞN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?