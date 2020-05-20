Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir sezon finali ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir sezon finali ne zaman?

Ekranların sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi hakkında ise sezon finali mi yaptı? sorusu gündeme geldi. Peki Doğduğun Ev Kaderindir bugün yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman ve sezon finali ne zaman olacak?

Her hafta çarşamba akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri Doğduğun Ev Kaderindir’in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırırken, sezon finalinin de ne zaman olacağını meark ediyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden son gelişmeler…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI, SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizinin Haziran ayında yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor. 12. bölüm ile sezon finali yapması beklenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonu ise Eylül ayında başlaması muhtemel.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?